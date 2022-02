Nagranie z Morawieckim i Macierewiczem. Premier opublikował wymowny wpis

W poniedziałek minęła trzecia rocznica śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Z tej okazji przedstawiciele rządu oraz Zjednoczonej Prawicy - m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim oraz byłym szefem MON Antonim Macierewiczem - złożyli kwiaty na grobie Olszewskiego.

Fragmenty uroczystości zostały pokazane w "Wiadomościach" TVP. To właśnie kamery Telewizji Polskiej zarejestrowały nietypowe zachowanie Morawieckiego, który wydawał się być wyraźnie poirytowany słowami Macierewicza.

Nagranie błyskawicznie obiegło internet i wywołało falę komentarzy. "To nie jest dobry znak takie jawne lekceważenie, jakie pan Antoni okazuje premierowi RP" – napisał na Twitterze dziennikarz Radia Zet Jacek Czarnecki. "Jak oni się tam w PiS-ie kochają" – stwierdził szef klubu KO Borys Budka. "Czy te oczy mogą kłamać? Morawiecki z miłością patrzy na Macierewicza" – dodała Katarzyna Lubnauer, posłanka KO.

Wyszkowski: Nagranie to manipulacja

Krzysztof Wyszkowski, który był świadkiem spotkania Morawieckiego i Macierewicza, przekonuje, że film został zmanipulowany. – Jestem zaszokowany tą manipulacją, to musiała być jakaś aplikacja do fałszowania mimiki, twarzy, zachowania. Taka fałszywka w stosunku do premiera to okropność. Myślę, że to powinno być karane – powiedział w rozmowie z Interią.

We wtorek po południu Morawiecki opublikował na swoim profilu na Facebooku zdjęcie z Macierewiczem, które może być nawiązaniem do internetowej burzy, jaką wcześniej wywołało wspomniane nagranie. Premier w opisie zamieścił uśmiechniętą emotikonę.

