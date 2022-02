Tinder to jeden z wielu portali randkowych. Tyle że tu nie trzeba wczytywać się w zawartość profilu, liczy się fizyczna atrakcyjność. Na Tinderze podstawą są fotografie. Jeśli ktoś wpadnie nam w oko, to przesuwamy zdjęcie w prawo, jeśli nie – w lewo. W przypadku, kiedy wybranej osobie my również wydamy się atrakcyjni, na ekranie pojawia się komunikat „It’s a Match!”, co umożliwia nam rozpoczęcie wirtualnej konwersacji. Jedni w serwisie szukają miłości, inni przelotnego romansu, ale zdarzają się i tacy, dla których to sposób na zdobycie pieniędzy. Tak jak w przypadku bohatera głośnego dokumentu Netflixa „Oszust z Tindera”, który w serwisie streamingowym zadebiutował 2 lutego i od razu wszedł do czołówki najchętniej oglądanych.