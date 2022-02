Cień podejrzenia

Sprawcy pozostają nieuchwytni, ale opublikowali filmik z porwania, który stał się wiralem. Na nagraniu z hotelowej kamery widać, jak grupka ludzi w maskach członków brytyjskiej rodziny królewskiej pakuje do walizki zaskoczonego chłopaka. Do rozwiązania zagadki zabiera się agent FBI Anderson (Noah Emmerich, widzieliśmy go m.in. w serialu „Amerykanie”). Matkę porwanego gra Uma Thurman. Tymczasem w Londynie troje podejrzanych trafia do aresztu. Marzący o lepszej pracy haker, panna młoda zabrana sprzed ołtarza, zgryźliwa wykładowczyni z Oksfordu. Czy to możliwe, by ta dziwna paczka miała coś wspólnego z porwaniem?