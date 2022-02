Test „Do Rzeczy”: Zestaw inteligentnych kamer ezviz bc1

Testowany zestaw składa się z dwóch bezprzewodowych kamer oraz stacji bazowej, którą podpina się do prądu i to ona łączy się z domowym Internetem. W stacji bazowej instaluje się kartę microSD (o wielkości do 256 GB), w której przechowywane są nagrania z podłączonych kamer. Można też z nią sparować do czterech bezprzewodowych kamer.