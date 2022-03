Poważne sprawy

Pewnie nie przypadkiem największy przebój zespołu nosi tytuł „Shout” („Krzyk”). Dzięki albumom „Songs from the Big Chair” i „The Seeds of Love” Tears For Fears stali się światowymi gwiazdami. Curt Smith nie wytrzymał jednak presji sławy i wycofał się w 1991 r. Roland Orzabal kontynuował działalność zespołu, ale z miernym powodzeniem. Również powrót duetu w 2004 r. przeszedł bez echa. Tym razem prasa muzyczna jest zachwycona. Wita nas gitara akustyczna, która wprowadza wokal Orzabala rozbrzmiewający pośród pogłosów subtelnej elektroniki i organów. Kiedy dołącza Smith, odnajdujemy dobrze znany klimat. Utwór tytułowy opowiada o ostatnim stadium choroby Caroline.