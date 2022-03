Bez rosyjskiej cenzury. Nowa wersja Twittera dostępna w Rosji

Rosja nie od dziś cenzuruje treści w Internecie. W związku z inwazją na Ukrainę, rosyjskie władze, chcąc zatrzymać obieg informacji o działaniach wojennych, zablokowały swoim obywatelom dostęp do portalu Facebook i ograniczyły dostęp do Twittera.

Jak poinformowała agencja Associated Press, obie firmy poinformowały o pracach nad przywróceniem nieocenzurowanej wersji aplikacji dla tych, którzy przebywają w Rosji. Prace nad nową wersją Twittera rozpoczęły się jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie.

W czwartek Twitter poinformował o nowej wersji serwisu. "To prawdopodobnie najważniejszy i najdłużej oczekiwany tweet, jaki kiedykolwiek napisałem" – poinformował ekspert ds. bezpieczeństwa w Internecie Alec Muffett.

Nowa wersja jest dostępna dzięki Tor Onion. To przeglądarka, która zawiera tzw. onion services, które zapewniają użytkownikom pełne bezpieczeństwo HTTPS z dodatkowymi korzyściami prywatności.

Aby mieć dostęp do nowej, nieocenzurowanej wersji Twittera, należy zainstalować przeglądarkę Tor. Pozwala ona korzystać ze stron internetowych w tzw. Dark Necie, który nie jest przestrzenią tylko dla nielegalnych witryn. Dark web umożliwia zachowanie anonimowości w Internecie ze względu na swoje bezpieczeństwo oraz pozwala uzyskać dostęp do witryn ocenzurowanych w sieci, podobnie jak Twitter.

Wersja Tor Twittera ma duże znaczenie ze względu na rolę, jaką witryna odegrała w rozpowszechnianiu wiadomości, zdjęć i filmów dotyczących inwazji na Ukrainę – czytamy na portalu vice.com.

Jak podkreślają twórcy przeglądarki Tor, "to, czy użytkownicy w Rosji będą mogli uzyskać dostęp do wersji Twittera Tor, zależy bardziej od ogólnej dostępności Tora w Rosji. Jak dotąd, w marcu 12,77 procent użytkowników przekaźnika Tor to osoby z Rosji".

Wersje dostępne w przeglądarce Tor mają również m.in. Facebook oraz BBC

