Test "Do Rzeczy": Głośnik Fresh 'n Rebel Soul

„Głośnik z duszą” o mocy 20 W jest lekki (675 g) i stosunkowo niewielki (jego wymiary to 170 x 169 x 86 mm). Gadżet wygląda bardzo nowocześnie i energicznie. Do wyboru jest siedem cieszących oko jaskrawych kolorów. Głośniki Soul można łączyć w pary, model pozwala błyskawicznie stworzyć atrakcyjnie wyglądający bezprzewodowy zestaw stereo, który można łatwo dopasować do wystroju domu czy mieszkania.