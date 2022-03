Sorry, panie Stingu!

Aktor Antoni Królikowski niedawno brał ślub w świetle jupiterów, a potem w ich świetle opowiadał o swoim małżeństwie i dziecku, by na koniec odejść od ciężarnej żony i mieć pretensje, że plotkarskie media się tym interesują.

JAK ON SIĘ NIE ODZYWA!

On sam nie chce bowiem komentować sprawy, i trudno mu się dziwić, bo jest ona dla niego wizerunkowo nieciekawa. – Mam wrażenie, że coś się dziwnego dzieje w moim życiu, bo faktycznie coraz więcej ludzi, którzy mnie spotykają, właśnie pyta mnie, jak ja znoszę w ogóle to wszystko... – stwierdził w rozmowie z dziennikarką magazynu „Party”. – To mnie niepokoi, że ludzie wierzą w to, co czytają na jakichś durnych portalach – dodał. Na koniec stanowczo stwierdził, że „nie zamierza się w ogóle odzywać na jakiś żaden temat, na który nie chce się odzywać, i tego nie zmieni”. – Nikt tego nie zmieni. Nikt mnie do niczego nie zmusi i nie dam po prostu sobie wejść na głowę jakimś dziwnym, złym ludziom, którzy, nie wiedzieć czemu, się wtrącają w moje życie – grzmiał poirytowany. Tak bardzo „nie zamierza się w ogóle odzywać”, że aż udzielił na ten temat wywiadu plotkarskiej gazecie! Nas przekonał.