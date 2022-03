Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków: Ten kraj do G20?

Na szybko doczytaliśmy, co to za grupa, wcześniej wydawało nam się, że skoro „20”, to pewnie jakaś elitarna, skupiająca najważniejsze kraje, elitę – i nie myliliśmy się. Otósh Grupa G20 dyskutuje nad wspólną polityką finansową i rzeczywiście – są to najbogatsze, największe i najfajniejsze kraje na świecie oraz Unia Europejska. I teraz zastanówcie się sami – w jaki niby sposób ten kraj miałby aspirować do takiego towarzystwa? To tak, jakby na cywilny świecki humanistyczny ślub LGBT w Warszawie przyjechał ten jeden mało znany kuzyn spod Sanoka. Taki nie do końca zapraszany, ale dowiedział się, iż zwalnia się miejsce, więc trochę na siłę, trochę podstępem, a trochę na bezczela się wprosił.