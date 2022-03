Oscary subiektywnie

To nie tekst dla bukmacherów, bo moim celem nie jest odgadnięcie zawczasu werdyktów członków amerykańskiej Akademii Filmowej. To mój tradycyjny, doroczny, subiektywny przegląd kinowych nowości minionego roku wraz z próbą oceny. Ale w ramach wyznaczonych przez oscarowe nominacje. Powiedzmy też wprost – w tym roku bardziej od tego, komu przypadną statuetki, ciekawe jest to, czy ktoś będzie miał na tyle odwagi i oleju w głowie, by powiedzieć ze sceny kilka słów prawdy o zbrodniarzu wojennym Władimirze Putinie. Stawiam raczej na strumień nic nieznaczących ogólnych frazesów o tym, że wojna jest zła.