Nie ta wojna

Oczywiście poddano ją procesowi netflixyzacji, więc m.in. zamieniono głównego bohatera na bohaterkę. Co nie przeszkadza, bo Noomi Rapace w roli głównej jest świetna. Inna sprawa, że dołożenie wątku rodzinnego (nie było go w książce) sprawia, że po raz kolejny tęsknimy za czasami, kiedy w filmach ludzie robili to, co trzeba, gdyż uważali to za słuszne lub potrzebne dla wspólnego dobra. Dziś na ekranie jedynymi bodźcami do motywacji psychologicznej są groźby wobec mamy/taty/syna/córki/pieska – niepotrzebne skreślić.