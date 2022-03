Oscary rozdane. Sukces "CODY", deszcz nagród dla "Diuny" i... porażka polskiego kandydata

W niedzielę wieczorem rozpoczęła się gala oscarowa. Te prestiżowe nagrody były tym roku zostały wręczone po raz 94.

Oscary 2022. Najlepszy film

Najlepszym filmem została uznana "CODA" – to dramat opowiadający historię Ruby'ego, która jest jedyną osobą słyszącą w swojej rodzinie. W momencie gdy rodzinny interes zostaje zagrożony, nastolatka musi wybrać miedzy obowiązkami a miłością do muzyki. Nominowano również filmy: "Belfast", "Drive My Car", "Nie patrz w górę", "Diuna", "King Richard: Zwycięska rodzina", "Licorice Pizza", "Zaułek koszmarów", "Psie pazury", "West Side Story".

Oscary 2022 – najlepsza reżyseria i scenariusz

Statuetkę za najlepszą reżyserię zdobyła Jane Campion za film "Psie pazury". Nominowani byli ponadto: Kenneth Branagh "Belfast", Paul Thomas Anderson "Licorice Pizza", Steven Spielberg "West Side Story", Ryusuke Hamaguchi "Drive My Car".

Nagrodę za najlepszy scenariusz otrzymał film "Belfast". Za najlepszy scenariusz adaptowany została nagrodzona ponownie "Coda".

Oscary 2022 – najlepsi aktorzy

Will Smith został w nocy z niedzieli na poniedziałek laureatem Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Nagrodę otrzymał za rolę w "King Richard: Zwycięska rodzina". Film opowiada o życiu i karierze tenisistki Sereny Williams i jej siostry Venus.

Statuetkę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej odebrała za rolę w filmie "Oczy Tammy Faye" Jessica Chastain. Obok Chastain do nominowane były także Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Olivia Colman ("Córka"), Kristen Stewart ("Spencer") i Penelope Cruz ("Matki równoległe").

Troy Kotsur zdobył nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego za występ w filmie "CODA", Ariana DeBos zgarnęła statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w "West Side Story".

Oscary 2022 – pozostałe nagrody

Za najlepszy film animowany został uznany "Nasze magiczne Encanto", za najlepszy film międzynarodowy - "Drive My Car", w kategorii krótkometrażowy film dokumentalny zwyciężył "The Queen of Basketball", za najlepszy film dokumentalny uznano "Summer of Soul".

"Diuna" zdobyła statuetki w kategorii najlepsze zdjęcia, montaż, muzyka oryginalna, scenografia, efekty specjalne, dźwięk.

W kategorii kostiumy najlepsza okazała się "Cruella", za najlepszą piosenkę uznano "No Time To Die" z filmu "Nie czas umierać" autorstwa Billie Eilisha, za charakteryzację nagrodzono "Oczy Tammy Faye". W kategorii najlepszy film krótkometrażowy najlepszy był "The Long Goodbye", który pokonał polskiego kandydata w tej kategorii - "Sukienkę". Z kolei a nalpeszy krótkometrażowy film animowany uznano "The Windshield Wiper".

