Bruce Willis kończy karierę. Aktor ma poważne problemy ze zdrowiem

O kondycji aktora poinformowała jego rodzina. "Jako rodzina chcieliśmy się podzielić informacją, że nasz ukochany Bruce ma problemy ze zdrowiem i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze. To naprawdę trudny czas dla naszej rodziny i jesteśmy bardzo wdzięczni za waszą nieustającą miłość, współczucie i wsparcie. Przechodzimy przez to jako silna rodzina i chcieliśmy, aby jego fani też o tym wiedzieli, ponieważ wiemy, jak wiele on dla was znaczy, tak jak wy dla niego. Bruce mawia <Żyjcie na całego> i właśnie to mamy w planach" – czytamy w komunikacie opublikowanym na Instagramie. Informację umieściły dzieci Willisa oraz jego żona.

Afazja jest zaburzeniem medycznym, w wyniku którego chory ma trudności w wysławianiu się, rozumieniu słów oraz pisaniu. Choroba utrudnia normalne funkcjonowanie. Przyczyną afazji są najczęściej udar mózgu lub uszkodzenie głowy.

Występuje kilka rodzajów tej choroby. Afazja czuciowa polega na tym, że chory słyszy, co się do niego mówi, lecz nie jest w stanie zrozumieć wypowiedzi. Z kolei afazja ruchowa oznacza zanik zdolności mówienia. Istnieje także afazja mieszana, która łączy oba rodzaje choroby.

Kariera Bruce'a Willisa

Bruce Willis ma 67 lat. Jest jedną z największych gwiazd kina akcji. Przełomowym momentem w jego karierze była rola w serialu "Na wariackich papierach". Największą sławę przyniosła mu rola nowojorskiego policjanta Johna McClane'a w serii filmów "Szklana pułapka". Każda z części była wielkim kasowym hitem. Willis wystąpił także w filmach takich jak "Ze śmiercią jej do twarzy", "Pulp Fiction", "Piąty element", "Split" czy "Glass".

Ma żonę i pięcioro dzieci.