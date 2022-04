Młodzi wykształceni: PiS obniżył PIT. Sami nie wiemy, jak to rozumieć

Zawsze powtarzaliśmy, iż jest to partia szerząca neoliberalizm pod płaszczykiem rozdawnictwa społecznego (bo porządną redystrybucją tego się nazwać nie da).

Jeśli tak dalej pójdzie, to będą gotowi obniżyć te podatki najpierw do 0 proc., ciekawe, jak księgowi sobie poradzą z liczeniem tego, nas chyba uczyli w szkole, że przez zero się nie mnoży, ale my jesteśmy stara matura. A potem kolejny krok to już tylko podatek ujemny i tutaj dochodzimy do pewnego niepokojącego nas paradoksu, którego nie umiemy sobie wytłumaczyć.