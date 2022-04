Wujek Joe właśnie dzięki Polakom wszedł do polityki

Otóż problem UE to nie Węgry, tylko Niemcy. Orbán zgodził się, że przystąpi do wszystkich – podkreślamy – sankcji wprowadzanych przez Niemcy. A Berlin, widzicie, jakiś taki mało zdecydowany.

W kwestii zamrożenia spotkań Gruby Wyszehradzkiej też mamy info ze źródła u źródła. Otóż to wcale nie samowolka ministra obrony Czech albo naszego Błaszczaka była tu decydująca. Zamrożenie zostało przeprowadzone wskutek rozmowy premiera Mateusza z bratankiem Orbánkiem. Ale – jak wiadomo – to, co zamrożone, łatwo można odmrozić.

Wciąż znajdują się też źli ludzie, którzy próbują wieszać psy na wyprawie Fantastycznej Czwórki do Kijowa.