Na wielkanocnym stole

Dlatego już teraz prezentujemy nasze wielkanocne menu, zwłaszcza że Święta Wielkanocne to dla nas najpiękniejszy czas w roku. Wyjątkowa jest wymowa tych świąt, ale też przyroda, która budzi się do życia, wlewa w nas energię do działania i dodaje nowych sił, Wielki Post zaś wyostrza apetyt na wielkanocne specjały. I tak w Niedzielę Wielkanocną pięknie nakrywamy stół i wraz z całą rodziną świętujemy Zmartwychwstanie Pana. Na stole stawiamy żur z białą kiełbaską, wędliny, pasztet. Ania co roku własnoręcznie wykonuje baranka z masła z oczami z ziarenek pieprzu, z chorągwią z mirtu, który dumnie stoi na dywanie z rzeżuchy, Madzia zaś tradycyjnie piecze naszą bułkę według przepisu Mamy.