Marianna Schreiber. Też mamy dość

Para bardzo chętnie obnosiła się ze swoim uczuciem w mediach społecznościowych, ale jakiś czas temu doszło do rozstania. Baron znalazł nową partnerkę, a Blanka długo – jak donosiły plotkarskie media – leczyła złamane serce. Ale teraz czuje się już lepiej, więc postanowiła, że o swoim związku może zacząć trochę opowiadać. – Ja czuję, że ta relacja była gigantyczną lekcją dla mnie, która mnie bardzo dużo nauczyła, i ja jestem bardzo wdzięczna za tę lekcję. Nie postrzegam już relacji na zasadzie porażek albo krzywdzenia, tylko lekcji, która musiała się odbyć w danym czasie, to mnie bardzo dużo nauczyło. Nie wiem, czy to akurat kwestia tego, że to był Baron, czy gdyby to był Zdzisiek Kowalski, to by było tak samo. Natomiast jestem mądrzejsza – zdradziła portalowi Pudelek. – Między nami nie ma złej krwi. Między nami tylko nie ma przyjaźni – dodała. I dlatego właśnie Blanka pracuje nad scenariuszem filmu przedstawiającego „ostrą historię pisarki i gitarzysty”. Zemsta zranionej kobiety potrafi być okrutna.