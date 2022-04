Zakaz wstępu na galę oscarową. Will Smith ukarany

Will Smith został laureatem Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Nagrodę otrzymał za rolę w "King Richard: Zwycięska rodzina". Film opowiada o życiu i karierze tenisistki Sereny Williams i jej siostry Venus. Podczas gali doszło jednak do nietypowego zdarzenia. W pewnym momencie Smith nieproszony wszedł na scenę, uderzył zaskoczonego Chrisa Rocka, po czym spokojnie wrócił na swoje miejsce. Usiadł i już wyraźnie poddenerwowany krzyknął do prowadzącego, żeby nie mówił o jego żonie. Jada Pinkett Smith zmaga się z łysieniem plackowatym.

Wbrew podejrzeniom, sytuacja nie była reżyserowana.

Aktor ukarany

Niemal dwa tygodnie po tym zdarzeniu, zapadła decyzja o ukaraniu Smitha. W piątek rano odbyło się specjalne spotkanie 54-osobowej rady gubernatorów Akademii, aby ustalić, jakie konsekwencje powinien ponieść. Wcześniej aktor sam zrezygnował z członkostwa w organizacji zrzeszającej filmowców.

Podjęto decyzję o dziesięcioletnim zakazie wstępu dla Willa Smitha na ceremonie rozdania Oscarów i inne imprezy organizowane przez Akademię. "Przez okres 10 lat, począwszy od 8 kwietnia 2022 r. pan Smith nie będzie mógł uczestniczyć w żadnych wydarzeniach ani programach Akademii, osobiście lub wirtualnie" – czytamy w specjalnym liście członków Akademii opublikowanym w serwisie "People". Smith odpowiedział: "Akceptuję i szanuję decyzję Akademii".

Jednocześnie uznano, że aktor może zatrzymać tegoroczną statuetkę.

Will Smith przeprasza Chrisa Rocka

Niedługo po incydencie, Will Smith opublikował obszerny wpis, w którym przeprosił za swoje zachowanie.

"Przemoc w każdej postaci jest trująca i wyniszczająca. Moje zachowanie ostatniej nocy na rozdaniu nagród Akademii było niemożliwe do zaakceptowania. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Przyzwyczaiłem się, że to, że ludzie żartują sobie z mojej osoby, jest częścią pracy. Żart o medycznej przypadłości Jady był jednak dla mnie nie do zniesienia i zareagowałem na niego emocjonalnie" – wytłumaczył..

"Chciałem Ciebie publicznie przeprosić, Chris. Przekroczyłem granicę. Byłem w błędzie. Jest mi wstyd za to, co zrobiłem. Ten czyn nie przystoi typowi mężczyzny, jakim chciałbym się stać. Nie ma miejsca na przemoc w świecie miłości i życzliwości" – dodał aktor. Smith przeprosił też organizatorów gali.