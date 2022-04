Test „Do Rzeczy”: Inteligentna kamera wewnętrzna EZVIZ C6N 2K 4MP

Policja alarmuje, że w ostatnich miesiącach mocno nasiliły się pospolite kradzieże. Również włamywacze chętnie wykorzystują to, że część firm po pandemii wprowadziła już hybrydowy tryb pracy i niektórzy pracownicy znów więcej czasu spędzają w biurach niż w domach. W pilnowaniu majątku przed niechcianymi gośćmi, a także w sprawowaniu pieczy nad pozostawionymi w mieszkaniu dziećmi, psami czy kotami pomagają inteligentne kamerki. Oferują one nie tylko możliwość podglądania z dowolnego miejsca na ziemi, co akurat dzieje się w domu, lecz także dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji mogą wysyłać komunikaty o wykryciu osób, ignorując jednocześnie np. ruch powiewających na wietrze firanek.