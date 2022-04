Netflix traci subskrybentów. Pierwszy raz od dekady

"Liczba subskrybentów spadła o 0,2 mln do 221,64 mln. Do spadku liczby subskrybentów Netflixa w zeszłym kwartale przyczyniło się wyłączenie platformy w Rosji krótko po rozpoczęciu przez ten kraj inwazji militarnej na Ukrainę. Do końca marca wskutek tej decyzji Netflix stracił 0,7 mln subskrybentów, więc bez tego efektu osiągnąłby wzrost liczby klientów o 0,5 mln" – podaje branżowy serwis wirtualnemedia.pl.

Te wyniki oznaczają pierwszy spadek subskrybentów Netflixa od 2011 roku.

Przychody niższe niż planowano

"Również przychody Netflixa w minionym kwartale okazały się niższe od planu – zwiększyły się rok do roku o 9,8 proc. do 7,868 mld dolarów, wobec prognozowanego wzrostu o 10,3 proc. do 7,903 mld dolarów. Marża operacyjna platformy wyniosła 25,1 proc., a zysk netto – 1,597 mld dolarów. To akurat wyniki lepsze od prognoz: koncern spodziewał się 22,3 proc. marży i 1,204 mld dolarów" – opisuje portal.

"Nasza stosunkowo wysoka penetracja w gospodarstwach domowych, z uwzględnieniem wysokiej liczby gospodarstw dzielących swoje konta, połączona z konkurencją tworzy przeciwności do wzrostu wpływów" – podano w sprawozdaniu Netflixa.

Według szacunków platformy, prócz 222 mln gospodarstw domowych, w których mieszkają jego subskrybenci, z usług Netflixa korzysta ponad 100 mln dodatkowych domów (z czego ponad 30 mln w USA i Kanadzie), korzystając z opcji współdzielenia profili.

"Koncern przyznał, że w ostatnich trzech latach zaostrzyła się rywalizacja na rynku streamingowym, ponieważ we własne platformy zainwestowało wiele firm z sektora tradycyjnej rozrywki (na czele z telewizją)" – opisują wirtalnemedia.pl.

Czytaj też:

"Nie wiem, czy w ogóle wrócę". Popularny prezenter odchodzi z mediów