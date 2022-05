Wino i wina

Wieczorem 1 września kierowcy jadący przez warszawską dzielnicę Mokotów zauważyli dziwnie poruszający się samochód marki BMW. Jego kierowca chaotycznie zmieniał pasy, niebezpiecznie zbliżał się do innych pojazdów, a także do krawężnika. Wszystko wskazywało na to, że za kierownicą siedzi ktoś pijany. Dlatego – co na szczęście jest w Polsce już powszechną reakcją społeczną – zawiadomili policję.