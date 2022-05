Młodzi wykształceni: Ziobro swoje, Duda swoje. Jak my się mamy w tym odnaleźć?

Kochani, jakoś tak przejęliśmy się informacją, iż Polska rozmawiała z Nigerią na temat zakupu ropy. Of kors nie mamy niczego do Nigerii, absolutnie. Bardziej zastanawia nas inna sprawa: jak to się dzieje, iż prawie wszystkie kraje dookoła potrafią sobie produkować ropę, a ten kraj oczywiście nie. No popatrzcie sami: Rosja, Norwegia, Nigeria, a pewnie nawet i Niemcy, bo – jak wiadomo – oni potrafią wyprodukować wszystko. Potem ktoś przykręci kurek i mamy problem. A może gdybyśmy nie utrzymywali jakichś „500+”, gdybyśmy nie finansowali Kościoła, to mielibyśmy na produkcję własnej ropy? No chyba warto o tym przynajmniej pomyśleć, co?