Wicekról sosów

Wśród nich językową: winegret. Trudno tego zabronić, każdy robi, jak chce, i każdy uważa swój pomysł za najlepszy. Na początku od razu wyjaśnijmy, że gotowe dressingi pomijamy milczeniem. Wystarczy przeczytać listę składników na opakowaniu, żeby to świństwo zdyskwalifikować. Sos winegret należy zrobić w domu, tym bardziej że jest to dziecinnie proste. Nie ufam także sosom w restauracjach. Znajoma kelnerka w paryskiej – całkiem niezłej – knajpie powiedziała mi, że sos kupują gotowy w dużych pojemnikach. Inna sprawa, że w sałacie wcale nie był on taki zły.