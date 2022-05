"Rozczarowanie". Eurowizja: Internet wrze po decyzji ukraińskiego jury

Eurowizja 2022 zakończyła się zwycięstwem Ukrainy. Na końcową punktację składają się punkty przyznawane przez krajowe jury oraz głosy oddawane przez widzów (które są proporcjonalnie przeliczane na punkty).

Internauci oburzeni

Polskie jury najwyższa notę, czyli 12 punktów, przyznało ukraińskiej Kalush Orchestrze. Przekazując wyniki, gwiazda TVP Ida Nowakowska, nawiązała do trwającej agresji Rosji, mówiąc "Sława Ukrainie!". Tymczasem ukraińska komisja nie przyznała reprezentantowi Polski, Krystianowi Ochmanowi, ani jednego punktu.

To wywołało falę oburzenia polskich widzów. Niektórzy twierdzą, że taka decyzja pokazuje lekceważący stosunek Ukrainy do naszego kraju, który jest liderem pomocy w kontekście rosyjskiej agresji. "Polska dała Ukrainie 12 punktów, Ukraina Polsce - 0. To takie memento, aby nie liczyć na wdzięczność innych, ale wyłącznie na siebie"; "Podczas wczorajszego konkursu piosenki Eurowizji (finał-głosowanie) polskie jury, dało naszym, , z Ukrainy 12 punktów, a nasi, z Ukrainy Polsce 0 punktów. Gdzie ta przyjaźń!?" – to niektóre z komentarzy.

Pojawia się także wiele głosów koncyliacyjnych. "Głosowanie w Konkursie Eurowizji: Polska dla Ukrainy 12 punktów, a Ukraina Polsce 0. Rozczarowanie. Czy coś z tego wynika? Mam nadzieję, że nie. Generalnie jednak dużo wyrazów sympatii dla Polski i Ukrainy od innych uczestników konkursu" – napisał na Twitterze poseł PiS Tomasz Latos. Z kolei dziennikarz Artur Ceyrowski ironizuje: "Na Twitterzu rozpacz, bo jakieś ziomki z ukraińskiego jury dali Polsce 0 punktów. Koniec miłości, bo ichni wojewódzcy nie docenili naszego Krystka. Głupszego gremium niż Twitter nie ma".

Warto wskazać, że choć ukraińskie jury nie przyznało Polsce ani jednego punktu, to w głosowaniu widzów i internautów z Ukrainy nasz reprezentant zajął pierwsze miejsce.

Polska daleko za podium

Reprezentant Polski Krystian Ochman z piosenką "River" zajął 12. miejsce, otrzymując 151 punktów. Po głosowaniu krajowych jury Polak był na 14. miejscu z 46 punktami. W głosowaniu widzów uzyskał 105 punktów. Po świetnym występie w półfinale polscy widzowie spodziewali się lepszego wyniku.

"Krystian Ochman z wielką klasą reprezentował PL na 66. Eurowizji. Zajął przyzwoite, najwyższe od lat miejsce. Jego występ, kt. będzie zapamiętany na długo obejrzało 5,42 mln Widzów. Gratuluję Krystianowi i świetnej ekipie TVP. Dziękuję Widzom i dziennikarzom za wsparcie Krystiana" – napisał prezes TVP Jacek Kurski.