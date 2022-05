"Woda jest do d**y". Gessler krytykuje kranówkę, odpowiada jej opolska spółka

– Herbata jest do chrzanu. Woda jest do d***. Jakbym piła po prostu jakąś chemię – stwierdziła znana restauratorka, kręcąc odcinek swojego programu "Kuchenne rewolucje".

"Kuchenne rewolucje" w kawiarni w Opolu

Ostra krytyka w kwestii jakości wody z kranu padła podczas pracy ekipy Magdy Gessler w Opolu. Celebrytka zajmowała się wówczas lokalem – Caverna Cafe (obecnie Chrupiąca Kalarepa Bistro), przy ulicy Horoszkiewicza.

Właściciele lokalu – Katarzyna i Daniel – podali restauratorce filiżankę herbatę, która zdaniem Gessler brzydko pachniała. Gospodarze szybko ustalili, że napój został przygotowany z nieprzefiltrowanej wody z kraju. – Woda w Opolu jest bardzo kiepska i normalnie ją filtrujemy. Natomiast dziewczyna, która podawała, zapomniała o tym – tłumaczyła Katarzyna.

Kiedy właściciele lokalu podali prowadzącej program herbatę z przefiltrowanej wody, Gessler stwierdziła, że ten napój jest "pijalny". – To nie do wiary, że woda może śmierdzieć tak potwornie. To śmierdzi chemią, a to jest herbata do wypicia – mówił restauratorka, wskazując najpierw na szklankę z pierwszą herbatą, a później na napój zrobiony na przefiltrowanej wodzie.

Miejskie wodociągi komentują program Gessler

Po emisji odcinka programu poświęconego opolskiej kawiarni, głos zabrała spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.

"Opolska woda kranowa jest wydobywana z jednego z największych w Europie naturalnych zbiorników triasowych wód podziemnych. Jest wodą średnio zmineralizowaną" – czytamy we wpisie WiK Opole.

"Sanepid i nasze laboratorium regularnie badają jej jakość wody. Zestawienie wyników z danego miesiąca możecie sprawdzać na naszej stronie" – podaje dalej spółka.

"Po wczorajszych Kuchenne Rewolucje, tym serdeczniej zapraszamy Chrupiąca Kalarepa Bistro do kontaktu z naszym Laboratorium – możemy pomóc w badaniach jakości wody, doradzimy i wyjaśnimy wszelkie ewentualne wątpliwości!" – dodaje WiK Opole.

