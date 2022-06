13-letnia Polka zachwyciła jury amerykańskiego "Mam Talent"

Pochodząca z Polski 13-letnia Sara Egwu James rozpoczęła swoją karierę muzyczną już w wieku sześciu lat, wygrywając pierwszy konkurs wokalny.

James uczy się w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim (woj. lubuskie) oraz w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach.

O młodej artystce zrobiło się głośno, kiedy zachwycając jurorów, wygrała czwartą edycję "The Voice Kids". Następnie wystąpiła w Eurowizji Junior, gdzie reprezentując Polskę, zajęła drugie miejsce, po 14-letniej Malénie z Armenii.

Występ w amerykańskim "Mam talent"

Kilka dni temu James poinformowała w mediach społecznościowych, że bierze udział w 17. edycji amerykańskiego programu "Mam talent".

instagram

"Poleciałam jakiś czas temu do Los Angeles i wzięłam udział w przesłuchaniach do »America's Got Talent«. Już jutro startuje najnowszy sezon” – napisała artystka na Instagramie, publikując w mediach społecznościowych kilka zdjęć z programu.

Występ 13-latki okazał się wielkim sukcesem, a James zachwyciła zarówno publiczność jak i jury konkursu. James wykonała na scenie utwór "Lovely" Billie Eilish.

Jeszcze przed występem, jeden z jurorów – Simon Cowell, zapytał dziewczynę skąd pomysł wzięcia udziału w amerykańskim programie. Jak przyznała 13-latka, kiedy kilka lat temu oglądała nagrania starszych odcinków "Mam talent" była zachwycona i postanowiła spróbować swoich sił w programie. – Mówią, że w Ameryce marzenia się spełniają, więc przyjechałam sprawdzić czy to prawda – stwierdziła.

Po występie 13-latki Simon Cowell wcisnął "złoty przycisk", gwarantujący Polce awans do odcinków na żywo.

Czytaj też:

The Rolling Stones odwołują koncert z powodu choroby Jaggera