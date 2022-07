Media: Wiadomo, kto zastąpi Miszczaka w TVN

Miszczaka zastąpić ma Lidia Kazen, która do tej pory obejmowała stanowisko dyrektor programowej stacji TTV. To ona odpowiedzialna jest za kariery telewizyjne m.in. Przemysława Kossakowskiego, Sylwii Bomby czy Dagmary Kaźmierskiej – podaje serwis WP Gwiazdy. Kazen od 2021 roku była również dyrektor programową serwisu Player.pl.

"Nowa struktura pionu programowego TVN Warner Bros. Discovery odpowiada na dzisiejsze wyzwania i potrzebę zintegrowanego zarządzania całym portfolio kanałów w grupie. Zespół programowy TVN to wyjątkowa grupa doświadczonych profesjonalistów, zarażających pasją i energią. Od lat tworzą najlepszą telewizję w Polsce. Ogromnie się cieszę, że będę mogła z nimi na co dzień współpracować. Naszą ambicją i misją jest dostarczanie naszym widzom programów nowych, najwyższej jakości, zarówno tych produkowanych w Polsce, jak i najlepszych produkcji z całej grupy Warner Bros. Discovery" – mówi cytowana przez WP Katarzyna Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.

Miszczak po latach odchodzi z TVN

W czerwcu "Presserwis" dotarł do maila prezes Warner Bros. Discovery w Polsce Katarzyny Kieli, w którym napisała, że "Edward Miszczak zdecydował o odejściu z firmy". "Rozmawialiśmy z Edwardem od pewnego czasu na temat zmiany w naszej organizacji, jesteśmy więc do niego bardzo dobrze przygotowani. Edward w okresie przejściowym będzie pełnił funkcję dyrektora pionu Programmingu i będziemy mieli jeszcze czas, by się z nim pożegnać" – stwierdziła Kieli w wiadomości.

Odchodzący dyrektor programowy pożegnał się z pracownikami stacji e-mailem pod koniec czerwca. "Kochani, jak wszyscy wiemy, jedyną stałą rzeczą w naszym życiu jest zmiana. Właśnie nadszedł dla mnie czas takiej zmiany. Spędziłem w firmie ponad ćwierć wieku, razem z nią świętowałem wiele sukcesów, czasem też musiałem przełknąć gorzką pigułkę. Na koniec jednak myślę, że mogę być dumny z tego co razem zrobiliśmy - z ambitnej, ale mało znaczącej na telewizyjnym rynku stacji, która walczyła o pięć procent udziału, urośliśmy do wielkiej firmy, która ma ponad dwadzieścia kanałów, zajmuje ponad jedną czwartą rynku i stała się częścią jednej z największych na świecie firm dostarczających ludziom rozrywkę" – napisał Edward Miszczak.