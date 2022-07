Bez psychoterapii ani rusz

Tym razem pochyliła się nad delikatnym tematem weselnych kopert i ich zawartości.

KOPERTY, KOPERTY

„Koperty otwieraliśmy właściwie z Rogerem i zapisywaliśmy wszystko w notatniku. Patrzyliśmy, czy nam się troszkę zwróciło. [...] Największa kwota w kopercie nie przelewem? Bo jeszcze były przelewy! W kopercie to największa kwota pojawiła się 20 tys., a przelewem 100 tys”. – relacjonowała reporterowi portalu Pomponik. Biedna celebrytka nie spodziewała się, że jej słowa wywołają falę krytyki i będzie musiała się z nich gęsto tłumaczyć. „Nie zastanowiłam się nad tym, jak inni to odbiorą – przyznała w rozmowie z portalem Plotek. – Sama chciałabym odejść od tematu pieniędzy i podkreślić, że najważniejsze jest to, że na naszym weselu my się dobrze bawiliśmy i nasi goście. Nie brałam pieniędzy za priorytet, a to zostało wychwycone w niefortunny sposób, bo najważniejsza była ceremonia zaślubin. [...] Nie tworzyłam wesela dla samego zwrotu środków, tylko żeby mieć superzabawę. Pieniądze nie były i nie są dla mnie priorytetem” – tłumaczyła. I dlatego w pierwszym wywiadzie na temat najważniejszego dnia w jej życiu mówiła głównie o tym, kto ile dał jej w kopercie. Logiczne.