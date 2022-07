Dziwna kariera mistrza freak show fight

Padają argumenty, że jest to babranie się w politycznej ohydzie, reklamowanie człowieka żyjącego z prowokacji i faktyczne spełnianie jego najgłębszych marzeń o byciu „tematem” na łamach prawicowych mediów. Z drugiej strony powstaje pytanie, czy można taki „fenomen” pominąć milczeniem

Jaś Kapela po walce leży w szpitalu ze złamaną żuchwą” – donosi portal Wirtualne Media. Jak deklaruje publicysta, który zamarzył o karierze pięściarza, wskutek obrażeń „do końca roku nie wyjdę do oktagonu [przestrzeń walki w sportach kontaktowych – przyp. P.S.]”. Publicysta Krytyki Politycznej trafił do szpitala po walce, którą stoczył na początku lipca z aktorem i wykonawcą disco polo Konradem „Skolimem” Skolimowskim. Walka odbyła się w ramach nowo powstałej federacji pięściarskiej, która lansuje tzw. freak show fight, co można w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyć na „pokazy walki dziwaków”.

W wypadku Kapeli i Skolimowskiego tytułowa „dziwaczność” ma polegać na tym, że zawodnicy są dobierani nie pod względem wagi czy umiejętności, ale pod względem poglądów politycznych lub przynajmniej przekonania widowni, jakie sympatie ideowe prezentują. Jaś Kapela od ok. 15 lat jest publicystycznym prowokatorem reprezentującym ideologię lewicy. W wypadku Skolimowskiego wystarczyła jedynie deklaracja znanego aktora i wykonawcy disco polo, który na Instagramie złośliwie odniósł się do tego, że coraz więcej osób publicznych deklaruje, że nie ochrzci swoich dzieci. Jak zadeklarował Skolimowski, który po raz drugi został ojcem, a niedawno ochrzcił swojego synka i jego zdjęcia wrzucił na Instagram: „Jestem zupełnie inny niż wszyscy celebryci. Kocham moją rodzinę i Polskę. Jestem dumny z tego, że wierzę w Boga”.