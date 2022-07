Norwid odmieniany przez style

Album zawiera zapis recitalu z okazji 200. rocznicy urodzin poety, który miał miejsce 15 listopada 2021 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia. Kierownikiem muzycznym był Miłosz Wośko, który w swej twórczości łączy jazz z muzyką poważną. Zaprosił on do współpracy gwiazdy: popu (Gaba Kulka, Renata Przemyk, Tomasz Makowiecki), alternatywy (Baasch), hip-hopu (Meek, Oh