Co z tym gazem?

A co mówisz, Mati?

To co zawsze: ten stary greps o Tusku, który przybył z zagranicy jak inflacja i takie tam. Muszę poprosić Chłopika, żeby mi coś nowego wymyślił, bo to się już zgrało. Ale nie zmieniaj tematu. No więc?

No… My się oczywiście nie zgadzamy.

Dobra, tyle to i ja wiem. Ale konkretnie: masz to na papierze czy nie? Tak jakby…