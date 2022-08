Nieodpowiedzialny rajd celebrytki. Jest reakcja Mercedesa

Kilka dni temu znana pogodynka Dorota Gardias udostępniła na Instagramie relację z jazdy samochodem. Na nagraniu było widać, że celebrytka w czasie prowadzenia auta zamiast uważnie obserwować drogę, zajmuje się kręceniem wnętrza pojazdu. Co więcej, pokazała, jak jej córka siedzi na przednim siedzeniu z nogami na desce rozdzielczej i ma nieprawidłowo zapięte pasy. Dodatkowo pies gwiazdy nie był zabezpieczony we właściwy sposób.

Internauci, a następnie media, szybko wytknęły Gardias, że zachowuje się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny.

twitter

Przyznanie się do błędu

Pogodynka przyznała się do błędu. W obszernym wpisie w mediach społecznościowych przeprosiła za całą sytuację i zapewniła, że nigdy więcej się ona nie powtórzy. "Człowiek jest czasem taki bezmyślny, tak zaaferowany, taki zmęczony i w konsekwencji… głupi. Tak bardzo czekałyśmy z Hanią na chwilę czasu razem, w takim pędzie się pakowaliśmy, tak mało było przestrzeni na organizację wszystkiego, że kiedy już znaleźliśmy się na trasie, szczęśliwe, że to już, zupełnie zapomniałam o tym, co najważniejsze – żebyśmy dotarły na miejsce bezpiecznie" – wyjaśnia Dorota Gardias.

"Trudno jest być mamą, trudno odmówić dziecku… chcemy, żeby nasze dzieci się zawsze uśmiechały. I czasem zapominamy, że naszym nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie naszym skarbom nie komfortu a bezpieczeństwa. Nie usprawiedliwiam się jednak. Mamą jestem nie od dzisiaj. A kierowcą jeszcze dłużej. Moje decyzje powinny być asertywne" – podkreśla celebrytka.

instagram

Mercedes reaguje

Filmik pogodynki TVN miał być promocją dla salonów dilerskich Mercedes "Auto Frelik" w Toruniu i Bydgoszczy.

"Pani Dorota Gardias nie jest, ani w momencie nagrywania materiału nie była związana umową o współpracy z Mercedes-Benz Polska. Nasza firma przykłada ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa za kierownicą, organizujemy nawet specjalne kursy promujące odpowiednie zachowania podczas prowadzenia auta. W żaden sposób nie podpisujemy się pod zachowaniami zaprezentowanymi w filmie, one są absolutnie nieakceptowalne. Trudno mówić o zerwaniu współpracy z Dorotą Gardias, bo nie mieliśmy podpisanej z nią żadnej umowy reklamowej. Na tego typu promocję się nie zgadzamy, co oznacza, że nie będziemy współpracowali w przyszłości z Dorotą Gardias" – w ten sposób Mercedes odpowiedział na prośbę serwisu WP o komentarz do skandalicznego rajdu gwiazdy.