Majdan zapowiada, że nie ochrzci syna. "Odwróciliśmy się od Kościoła"

Dyskusja nt. in vitro powróciła za sprawą podręcznika do nowego przedmiotu szkolnego Historia i Teraźniejszość. W podręczniku autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego czytamy: "Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju »produkcję«? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. Ileż to razy słyszymy od ludzi wykolejonych: nie byłem kochany w dzieciństwie, nikt mi nic nie dał, więc sam sobie muszę brać".

"Zły" Kościół

Oburzenie takim podejściem do sprawy wyraziła m.in. celebrytka Małgorzata Rozenek-Majdan, która jest propagatorką metody in vitro, ponieważ sama z niej korzystała. Jej mąż, Radosław Majdan, został zapytany, czy para ma zamiar ochrzcić swojego dwuletniego synka Henryka.

"Wasz syn ma teraz dwa lata, ostatnia taka dyskusja była dziewięć lat temu, gdy pewien ksiądz powiedział, że dzieci z in vitro mają dotykową bruzdę, wadę genetyczną" – mówi dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

"To jest tak absurdalne, to jest XIX w. Przez tego typu komentarze ludzie się odwracają od Kościoła. Odwrócili się w Irlandii, w Australii, odwrócą się i u nas. Na razie przez tego typu komentarze i my się odwróciliśmy od Kościoła. Dlatego też nasz syn nie będzie ochrzczony. Gdy będzie dorosły, znając stanowisko Kościoła, sam zdecyduje, czy chce być częścią tej społeczności" – odpowiedział były piłkarz, a obecnie komentator sportowy.

Dalej Majdan ocenia, że rząd chce walczyć z in vitro: "Myślę, że to kolejny krok naszego rządu, który ingeruje w życie ludzi, chce narzucić swoją XVII-wieczną, zaściankową narrację. To dotyczy wielu sfer życia, mamy szczucie na mniejszości, jakieś rasistowskie narracje, próba zrobienia naszego wroga z Unii Europejskiej. Była w końcu próba likwidacji wolnych mediów. To jest szaleństwo. Idziemy w stronę Węgier, które idą w stronę Białorusi".

Będą zmiany w podręczniku do HiT?

Według nieoficjalnych doniesień medialnych, w podręczniku prof. Roszkowskiego do HiT zmieniony ma zostać fragment dotyczący in vitro oraz dzieci pochodzących z – jak to ujęto – "hodowli".

W czwartek w rozmowie z Polsat News minister Przemysław Czarnek powiedział, że z przedstawionego fragmentu wynika, że "są laboratoria na świecie, jak w Chinach, zajmujące się hodowlą ludzi".

– Uważam, że z tego fragmentu można byłoby zrezygnować – oznajmił szef resortu edukacji i nauki. Dodał również, iż "ewentualna korekta treści zależy od wydawnictwa Biały Kruk".

