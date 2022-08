Wielki sukces Sary James. Polka w finale amerykańskiego "Mam talent"

Sara James wyszła na scenę podczas półfinału programu jako ostatnia z jedenastki uczestników programu. Polka zachwyciła jury wykonaniem piosenki Eltona Johna "Rocket man". Publiczność zgromadzona w studiu nagrodziła 14-letnią wokalistkę owacją na stojąco.

W internecie pojawiło się mnóstwo pochlebnych komentarzy. Widzowie programu piszą w mediach społecznościowych o wielkim talencie Polki i jej niesamowitych zdolnościach wokalnych. Zapis występu James w ciągu 24 godzin osiągnął wynik 1,3 mln wyświetleń na YouTube.

Obok Sary James do finału "America's Got Talent" awansował także francuski magik Nicolas RIBS.

Młoda gwiazda

Pochodząca z Polski 14-letnia Sara Egwu James rozpoczęła swoją karierę muzyczną już w wieku sześciu lat, wygrywając pierwszy konkurs wokalny.

James uczy się w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim (woj. lubuskie) oraz w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach.

O młodej artystce zrobiło się głośno, kiedy zachwycając jurorów, wygrała czwartą edycję "The Voice Kids". Sara James dołączyła do drużyny Tomsona i Barona z zespołu Afromental. Przeszła przez wszystkie etapu show i dotarła do finału, w którym zwyciężyła, zdobywając największą ilość głosów widzów.

We wrześniu 2021 r. brała udział w programie "Szansa na sukces", który miał wyłonić polską reprezentantkę w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Zakwalifikowała się do finału i wykonała na tym etapie autorski utwór "Somebody". Piosenka otrzymała największe poparcie telewidzów oraz jurorów, dzięki czemu została reprezentantką Polski w konkursie Eurowizji Junior 2021.

Eurowizja Junior odbyła się w Paryżu. Jeszcze przed konkursem wielu znawców Eurowizji wskazywało, że nastolatka ma ogromne szanse na zwycięstwo. Ostatecznie Polka zajęła drugie miejsce, po 14-letniej Malénie z Armenii.

