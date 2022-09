Kaczorowska na wakacjach i Rutkowski w "Tańcu z Gwiazdami"

A są nim tym razem wakacje w Grecji. I tak Bożenka raczy nas relacją z rodzinnego wyjazdu na wyspę Korfu, gdzie udała się z mężem i dziećmi, co czyni z niej bohaterkę, na którą nie zasługujemy. „My od dzieci nie chcemy odpoczywać – deklaruje odważnie celebrytka. – I nie, to nie znaczy, że mamy sztab ludzi do pomocy, i to też nie znaczy, że nie jesteśmy czasami zmęczeni. Natomiast lista wszystkiego, co dobre, piękne i warte zapamiętania z chwil z dziewczynkami, jest tak długa, że wybór jest prosty. Wakacje całą rodzinką! Nie wyobrażam sobie, póki co, stracić tygodnia z życia moich Skarbów.”.. – rozpływała się na Instagramie. Rany, ten opis poświęcenia i bohaterstwa brzmi co najmniej, jakby komuś nerkę oddała. A ona po prostu pojechała z dziećmi na wakacje.

ZNOWU SĄ WAKACJE!

Tymczasem biedna Katarzyna Skrzynecka musiała przerwać swój urlop w Grecji i udać się na jeden dzień do Polski ze względu na jakieś tam nagranie. Wpadła jednak na pomysł, że swoje poświęcenie i ciężką podróż zrelacjonuje na Instagramie, więc przynajmniej jakiś pożytek z tego będzie. Jak pomyślała, tak uczyniła. „Ups... i lotnisko. Jak trza do pracy – to trza! Nie, nie mam prywatnego samolotu. Nie, nie kupiłam własnego dreamlinera – zaczęła swój wpis.