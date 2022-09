Sara James w amerykańskim "Mam talent". Znamy wyniki finału

Młoda polska wokalistka przebojem dostała się do finału amerykańskiego show. Polka zachwyciła jurorów i publiczność.

Podczas zmagań półfinałowych Sara James wyszła na scenę jako ostatnia z jedenastki uczestników programu i zachwyciła wszystkich wykonaniem piosenki Eltona Johna "Rocket man". 14-letnią wokalistkę nagrodzono wówczas owacją na stojąco. Od razu w światowym internecie pojawiło się mnóstwo pochlebnych komentarzy. Widzowie pisali w mediach społecznościowych o wielkim talencie Polki i jej niesamowitych zdolnościach wokalnych. Zapis występu James w ciągu 24 godzin osiągnął wynik 1,3 mln wyświetleń na platformie YouTube.

Amerykański "Mam talent". Wyniki finału

W czwartkowym wielkim finale "Mam talent" w USA Sara James w towarzystwie zespołu "The Black Eyed Peas" wykonała nagrodzony w 2003 roku prestiżową Nagrodą Grammy przebój tej grupy – "Let’s get it started". Polka zastąpiła oryginalnie występującą w utworze piosenkarkę Fergie.

Twórca formatu "Mam talent" Simon Cowell po występie polskiej wokalistki powiedział, że oszołomiła go ona swoim wykonaniem. – Świetnie wykonałaś jedną z najbardziej ikonicznych piosenek na świecie – ocenił. Z kolei jeden z jurorów show – Howie Mandel zauważył, że Sara James jest "utalentowaną perfekcjonistką, która jeszcze nie raz będzie występować w USA". – Skupiam się na tym momencie, w którym jestem – powiedziała Sara James w rozmowie z TVP Info. I podkreśliła, iż zakochała się w Ameryce, a także ma nadzieję, że Ameryka pokocha ją.

Mimo zachwytu, Sara James odpadła jednak przed etapem końcowym finału. Nie weszła do ostatniej piątki finalistów. Zwycięzcą całego show zostały tancerki, znane jako "Mayyas".

Sara James. Młoda gwiazda muzyki

14-letnia Sara James rozpoczęła karierę muzyczną w wieku sześciu lat, wygrywając już wtedy pierwszy konkurs wokalny.

O młodej artystce zrobiło się głośno, kiedy zachwycając jurorów, wygrała czwartą edycję "The Voice Kids". We wrześniu 2021 roku brała udział w innym programie Telewizji Polskiej – "Szansa na sukces".

James została reprezentantką Polski w konkursie Eurowizji Junior 2021. Zajęła drugie miejsce.