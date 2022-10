Jak Grażyna biznesu

Narzeka w nim na dzisiejszą młodzież, która nie chce pracować „dzień i noc”, tak jak wyobrażałaby to sobie pani miliarderka. „Lubię młodych, od zawsze otaczam się nimi w pracy, inaczej przestałabym się uczyć” – mówi. „Oczywiście jest przepaść w podejściu do wielu spraw, pewnie musi być. My byliśmy jedną z pierwszych rodzin, które po transformacji tak mocno pracowały na sukces. Wiara w lepsze jutro pozwalała nam na dokonywanie rzeczy niemożliwych. Pracowaliśmy dzień i noc, sprawiało nam to ogromną frajdę. [...] Dziś w oczach przedstawicieli młodego pokolenia nie widzę tego błysku, zapału. Zarówno pokolenie Z, wcześniej X, milenialsi…” – narzeka. Nie podoba się jej, że „młodzi zerkają na zegarek, nie chcą pracować dłużej, niż przewiduje ustawa”, a ona potrafiła pracować po 20 godzin bez patrzenia na zegarek. „Jesteśmy w trakcie robienia czegoś fantastycznego, a ktoś nagle wychodzi do domu. Nie dlatego, że się źle czuje czy że ma dziecko, tylko po prostu, wyczerpał swój czas pracy” – opowiadała pani Kulczyk.