"Prorok". Premiera filmu o kard. Wyszyńskim 11 listopada

Na rozkaz wydany z góry – szpiegowany, śledzony i nagrywany. W opozycji do władzy, na czele narodu stawiał opór machinie komunistycznej, a wszystko to na tle ważnych dla kraju wydarzeń historycznych. Fragmenty tajnych archiwów z podsłuchów w ramach akcji pod kryptonimem „Prorok” ujrzały światło dzienne. Film jest debiutem fabularnym Michała Kondrata, którego dotychczasowe dokumenty fabularyzowane zdobyły uznanie widzów na całym świecie.

Film "Prorok"

„Prorok” opowiada historię prymasa, przywódcy duchowego i wizjonera, który pertraktuje z władzami komunistycznymi, by wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężonego narodu. Pozorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i godność człowieka. Film ukaże szerszej publiczności ciekawe wątki z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego na tle ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. Pokaże nieugiętego przywódcę, który nie boi się rozmawiać z dążącymi do zniszczenia Kościoła komunistami, a jednocześnie człowieka wiary, który widzi dalej niż jego przeciwnicy. To właśnie on dostrzegł Karola Wojtyłę, który na jego wniosek zostanie mianowany biskupem pomocniczym Krakowa.

Wszystkie gabinetowe dialogi Prymasa z Gomułką i Cyrankiewiczem oparte są na stenogramach sporządzonych przez SB dzięki zainstalowanym podsłuchom. Rząd wszelkimi metodami próbuje zniszczyć prymasa wraz z jego wiernymi, dążąc do całkowitej ateizacji kraju. W tym celu rozpoczyna akcję o kryptonimie „Prorok”, zrzeszającą setki agentów, którzy będą śledzić każdy krok Prymasa. Niezachwiana wiara i konsekwentna postawa duchownego-społecznika-stratega, a także propagowanie przez niego wolności, godności jednostki i miłości stają się prologiem do upadku komunizmu.

Produkcja: Fundacja Filmowa im. Św. Maksymiliana Kolbe / Polska 2022 r.

Koprodukcja: Telewizja Polska SA, Centrum Technologii Audiowizualnych

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Gatunek: dramat historyczny

Reżyseria:Michał Kondrat

Scenariusz:Katarzyna Bogucka, Joanna Dudek – Ławecka, Karolina Słyk

Muzyka: Bartosz Chajdecki



Obsada: Sławomir Grzymkowski – Prymas Wyszyński, Adam Ferency – Gomułka, Marcin Troński – Cyrankiewicz, Katarzyna Zawadzka – Magda, Michał Meyer – Janek, Tomasz Sapryk – Zenon, Karolina Bruchnicka – Kazia, Fabrizio Pugliese – Papież Paweł VI, Artur Krajewski – biskup Baraniak, Andrzej Niemyt – Karol Wojtyła, Małgorzata Buczkowska-Szlenkier – Maria Okońska, Tadeusz Chudecki – biskup Choromański, Bartosz Obuchowicz – Zdzich, Jacek Borkowski – Kazimierz, Krzysztof Dracz – minister Wojciech, Robert Czebotar – Władysław

Dystrybucja: TVP dystrybucja kinowa / Kondrat - Media

Premiera kinowa: 11 listopada