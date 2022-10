UOKiK zarzuca Polsatowi wprowadzanie w błąd konsumentów w SMS-owym konkursie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał oświadczenie, w którym poinformował o postawieniu zarzutów Telewizji Polsat i spółce Teleaudio Dwa – odpowiedzialnym za organizację SMS-owego konkursu sylwestrowego. Chodzi przede wszystkim o wprowadzanie konsumentów w błąd.

Fałszywe informacje

"Wbrew przekazom, wysłanie pojedynczej wiadomości SMS nie umożliwiało udziału w grze o jakiekolwiek nagrody, a główny finał konkursu nie odbywał się 31 grudnia 2021 r." – czytamy w oświadczeniu UOKiK.

Podczas sylwestrowego koncertu w Telewizji Polsat widzowie mogli wziąć udział w konkursie SMS "Wygraj 100 000 zł lub auto oraz nagrody dodatkowe". Osoba prowadząca koncert zapewniała, że wystarczy wysłać jedną wiadomość, aby wygrać tego samego dnia główną nagrodę. Obie informacje okazały się nieprawdą.

Dodatkowe koszty, losowanie kiedy indziej

Urząd stwierdził, że organizatorzy wspomnianego konkursu mogli wprowadzić konsumentów w błąd co do zasad, kosztów uczestnictwa w konkursie, jego przebiegu oraz możliwych do zdobycia nagród. Podważone zostały zarówno treści komunikatów słownych i graficznych przekazywanych podczas audycji z sylwestrowego koncertu przebojów, jak również treści wiadomości SMS, które otrzymywali uczestnicy konkursu.

W rzeczywistości nie wystarczało wysłać jednego SMS-a (którego koszt wynosił 3,69 zł), aby wziąć udział w konkursie. Trzeba było odpowiedzieć na dodatkowe pytania, co wymagało wysłania w sumie trzech płatnych wiadomości. 5 stycznia uczestnicy konkursu otrzymali wiadomość, która zachęcała ich, by wysłali kolejnego, czwartego SMS-a. Dzięki niemu mieli wziąć udział w losowaniu nagrody głównej.

W wypadku, jeśli zarzuty się potwierdzą, Telewizji Polsat i spółce Teleaudio Dwa grozi kara w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.

Czytaj też:

UOKiK nałożył na UPC Polska 12,6 mln zł karyCzytaj też:

Orange pod lupą UOKiK. Chodzi o opłaty za infolinię