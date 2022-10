Prawo i pogarda

Słaba słabość

Trzeba przyznać, że gdy już było jasne, że sprawa się wysypała, a Internet aż huczy, Stuhr postanowił przyznać się i przeprosić. „Bardzo żałuję i przepraszam, że wczoraj podjąłem tę najgorszą w moim życiu decyzję o prowadzeniu samochodu” – napisał w oświadczeniu aktor. Dodał też, że zapewnił, iż wcale nie zbiegł z miejsca zdarzenia, lecz zatrzymał się „na życzenie jego uczestnika”. A jeszcze niedawno w wywiadzie dla Onetu ten sam Jerzy Stuhr narzekał, że u obecnie rządzących „najbardziej mu przeszkadza ta pogarda do prawa [...]”. Pewnie teraz będzie przeszkadzać mu ciut mniej. A może wcale?

Na ratunek nadszarpniętemu wizerunkowi Jerzego Stuhra ruszyły ochoczo inne gwiazdy show-biznesu. – Jak to mówią, nie wypił za dużo, we Włoszech by to przeszło – wyznała Agnieszka Holland.