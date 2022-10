Marcin Dorociński zagra w "Mission Impossible"

"Nadszedł dzień, w którym (dzięki uprzejmości producentów filmu Mission Impossible) - po miesiącach spekulacji, mogę z radością i niemałym wzruszeniem potwierdzić swój udział w tej legendarnej serii" – napisał Dorociński w mediach społecznościowych.

Wspominał, że w 1996 r., gdy pojawiła się pierwsza część serii "Mission Impossible", był jeszcze studentem Akademii Teatralnej, a Toma Cruise'a widział w filmie "Top Gun" i "na plakatach u koleżanek".

Dorociński: Wierzcie w swoje marzenia

"I gdyby ktoś powiedział mi wtedy, że 26 lat później będę grał w ostatnich dwóch częściach sagi o Ethanie Huncie, u reżysera, który napisał scenariusz filmu 'Podejrzani' i 'Top Gun: Maverick' to powiedziałabym - 'nie, to niemożliwe', popukałbym się po głowie i czym prędzej się oddalił" – podkreślił Dorociński.

Dodał, że "sukcesy nie przychodzą same" – "mają to do siebie, że długa droga do nich najczęściej okupiona jest wyrzeczeniami, porażkami, upadkami, rozczarowaniami". "Pamiętam - kiedy zapytany o moje plany zawodowe - cicho i nieśmiało powiedziałam 'chciałbym spróbować zagranicą'. Pamiętam również kąśliwe uwagi i lekceważące spojrzenia, ale pamiętam równie dobrze, że byli wokół mnie ludzie, które uwierzyli w moje marzenie chyba bardziej niż ja sam. Bo ja Marcin z Kłudzienka zawsze miałem z tym problem" – przyznał.

"Dlatego wierzcie w swoje marzenia i nie poddawajcie się. Wasz wielki sen, wyczekane marzenia mogą czekać za rogiem. Cierpliwości i odwagi. Szerokości!" – napisał Dorociński, dziękując fanom za wsparcie.

facebook

"Mission Impossible: Dead Reckoning" trafi do kin w dwóch częściach. Aktualne daty premiery filmów to 14 lipca 2023 r. i 28 czerwca 2024 r. Dotychczas powstało sześć części, wszystkie wyprodukował Tom Cruise.