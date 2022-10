Święto Kino powraca

Święto Kina to ogólnopolska akcja, w której udział biorą największe sieci kin, a także minipleksy oraz kina jednosalowe. Jej ideą jest upowszechnianie sztuki filmowej, szerzenie kinematografii, a przede wszystkim promowanie kina jako rozrywki dostępnej dla wszystkich. To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć premierowe filmy i bieżący repertuar na dużym ekranie. Tego dnia można nadrobić kinowe zaległości za jedyne 10 złotych (plus opłata serwisowa w przypadku zakupu online).

– Powracamy do przedpandemicznej tradycji świętowania kina i oglądania filmów na dużym ekranie. Wiemy, że widz wrócił do kin, ale do tej pory ten powrót był na duże, międzynarodowe tytuły. Polskie filmy teraz zaczynają sobie radzić lepiej. To Święto jest nie tylko gestem branży kinowej, ale także impulsem, żeby wybrać się w niedzielę do ulubionego kina, zobaczyć co tam się zmieniło. W Polsce od czasu pandemii otworzyło się także kilka nowych kin. Teraz, w ostatnich miesiącach roku mamy bardzo dużo polskich filmów w kinach, bo aż w sumie kilkanaście tytułów. Warto skorzystać, a potem wracać po następne – mówi DoRzeczy.pl Joanna Kotłowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina.

Ostatnia niedziela października będzie Świętem Kina, ale też świętem widzów, którzy będą mogli zatracić się w niezwykłych filmowych opowieściach i odciąć od rzeczywistości na kilka godzin. Przy szalejących wszędzie cenach branża kinowa wychodzi naprzeciw widzom obniżając koszt wyjścia do kina, by mogli zobaczyć wybrany film i skorzystać z rozrywki na najwyższym poziomie za symboliczną opłatą. Repertuar na ten dzień jest tak różnorodny - od komedii romantycznych, przez kino akcji i familijne, po horrory i filmy biograficzne, zarówno rodzime obrazy, jak i światowej sławy produkcje, że każdy znajdzie coś dla siebie.

– Bardzo cieszymy się na powrót Święta Kina. Wierzymy, że akcja będzie dawką pozytywnych emocji tej jesieni. W repertuarze mamy kilkanaście polskich tytułów, co dodatkowo zachęca, aby 30 października wybrać się do kina rodzinnie, z przyjaciółmi albo samemu i obejrzeć film, który chcieliśmy zobaczyć. Możemy tego dnia postawić na dowolną produkcję spośród bieżących oraz przedpremierowych propozycji kinowych – mówi Dyrektor PISF Radosław Śmigulski.

Święto Kino - jakie filmy będą?



W Święto Kina w repertuarze kin znajdą się m.in.:

Black Adam (premiera 21.10.2022). Prawie 5000 lat po otrzymaniu olbrzymich mocy starożytnych bogów i prawie równoczesnym uwięzieniu Black Adam (Johnson) zostaje uwolniony z ziemskiego grobowca. Teraz jest gotów wymierzyć współczesnemu światu osobliwie pojmowaną sprawiedliwość...

Orzeł. Ostatni patrol (premiera 14.10.2022). Jest rok 1940. Gdy na plażach Dunkierki trwa gorączkowa ewakuacja alianckich żołnierzy, pod powierzchnią morza sunie supernowoczesny polski okręt podwodny ORP „Orzeł”. Doskonale wyszkolona załoga ma na swoim koncie spektakularne sukcesy, w tym brawurową ucieczkę z Tallina i zatopienie niemieckiego transportowca „Rio De Janeiro”. Teraz staje przed tajemniczą i niebezpieczną misją, w trakcie której będzie musiała zmierzyć się z nie tylko z zagrożeniem w postaci min podwodnych, bomb głębinowych, wrogich okrętów i patrolujących teren samolotów, ale również z coraz bardziej napiętą atmosferą na pokładzie. W tej sytuacji jedna błędna decyzja czy też wzajemna rywalizacja oficerów mogą sprawić, że wszystkie tajemnice „Orła” zostaną na zawsze pogrzebane w morskich głębinach. To, co wydarzy się w nadchodzących dniach, napisze dramatyczną historię jednostki i rzuci nowe światło na zagadkową, ostatnią misję najsłynniejszego z polskich okrętów.

Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle - prawdziwe historie (premiera 14.10.2022). W czasach, gdy w Polsce półki sklepowe świeciły pustkami, bohaterowie filmu znaleźli sposób na zarabianie ogromnych pieniędzy. Skąd wiedzieli na czym można zrobić biznes? Jak dorobili się w czasach kryzysu? Choć mogłoby się wydawać, że to był męski świat, to prawdziwą głowę do interesów miały kobiety. Dorota, Krysia, Marzena i Sabrina udowadniają starą prawdę, że gdy kobieta o coś walczy, to nigdy się nie poddaje i nikt nie jest w stanie jej zatrzymać.

Miłość na pierwszą stronę (premiera 07.10.2022). Ona jest zwykłą dziewczyną z sąsiedztwa, on najlepszą partią Rzeczpospolitej. Podobno przeciwieństwa się przyciągają, ale miłość bywa nieprzewidywalna. Szczególnie, gdy zanadto interesują się nią inne osoby. "Miłość na pierwszą stronę" to historia Niny (Olga Bołądź) - współczesnego kopciuszka i Roberta (Piotr Stramowski) - syna pary prezydenckiej. Ona jest w trakcie życiowej przemiany i przebojowo stawia pierwsze kroki w zawodzie paparazzi. On też chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się trudniejsze, niż przypuszcza. Między bohaterami zaiskrzy jedynie ulotna "miłość na pierwszą stronę" czy wielkie uczucie na całe życie?

Ania (premiera 07.10.2022). Inspirująca historia Anny Przybylskiej - odważnej, kochającej życie i spełniającej marzenia dziewczyny z Gdyni. Dziewczyny o twarzy anioła i charakterystycznym głosie, znanej m.in. z roli Marylki z serialu "Złotopolscy" oraz filmów: "Ciemna Strona Wenus", "Kariera Nikosia Dyzmy", "Sęp" czy "Bilet na księżyc". Ania mama, partnerka, przyjaciółka, aktorka, modelka, spełniona w każdej z tych ról. W filmie usłyszymy jej zaraźliwy śmiech, sama opowie czym był dla niej sukces, piękno i sens życia. Rodzina wspomni o tym jaka była poza kamerami i jaką była mamą. Współpracownicy opowiedzą o jej pracy na planie i karierze zawodowej, przyjaciele natomiast o tym jak ich zaskakiwała i z jakimi wspomnieniami ich zostawiła, gdy odeszła w 2014 roku.

Johnny (premiera 23.09.2022). Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

Więcej informacji i lista kin na: www.swietokina.com, Facebook, Instagram