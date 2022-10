Górniak ostrzega przed Halloween. "Przestrzeń dla nieproszonych gości"

Edyta Górniak znana jest z "uduchowionych" wpisów i relacji na Instagramie. Niedawno stwierdziła, że "jest na Ziemi od 4 tys. lat". Teraz odniosła się do zbliżającego się Halloween. Ostrzega, że halloweenowe zabawy mogą mieć wyjątkowo niebezpieczne konsekwencje.

"(...) Łatwo zauważyć, że na świecie istnieją wszelkiego rodzaju rytuały, gdyż ludzie szukają dodatkowych mocy. Dla uzdrowienia, dla kreacji lub destrukcji. Dla bliskości z tymi, którzy opuścili świat fizyczny. Każdy z tych rytuałów ma inne symbole i inny język. Komercyjna zabawa w straszenie, ma zawsze jeden kierunek i jeden skutek. Jest to tylko kwestia czasu, kiedy "zabawa w śmierć, krew i w duchy ciemności" otworzy przestrzeń dla nieproszonych gości. Nawiedzone domy bardzo trudno uwolnić. Jeśli wierzysz w Jednego Stwórcę, w Boga, to musisz także respektować Szatana. Urósł w siłę dzięki bezmyślności ludzkiej. Widzimy to szczególnie od prawie 3 lat. A ludzie, jakby mało było im bólu i cierpienia, tworzą kolejną przestrzeń opartą na tej samej vibracji. Istota antychrysta nie rozróżnia komercji od prawdy. I z radością przyjmie każde zaproszenie" – alarmuje Edyta Górniak.

Wywody Górniak

W dalszej części swojego wpisu wokalistka wspomniała postaciach "Anioła, Archanioła, św. Maryi oraz Jezusa", które nazwała "czystością najwyższą". Choć celebrytka stwierdza, że zostały one "mocno ubrudzone religiami", nie miała wątpliwości, że ludzie powinni się do nich zwracać na życiowych zakrętach.

"(...) Jeśli dzięki tym Istotom możemy zrozumieć czystość i kontrast do niej, to wybór wszelkich dróg powinien być jasny. Wyobraź sobie, że tuż obok Ciebie, w Twoim pokoju stanął Jezus. Zapytaj siebie - Co teraz zrobił Jezus ?.... Bardzo szybko usłyszysz odpowiedź. I takie wizualizacje i zapytanie można postawić w każdym momencie życia. Szczególnie jeśli czegoś nie rozumiemy lub nie potrafimy. Jeśli taka nawigacja nie wskazuje ludziom czystej drogi, to nie wskaże im już żadna inna, poza cierpieniem. Korzystajmy więc mądrze z Wolnej Woli" – radzi Górniak.

Obszerny wpis artystka zakończyła krótkim przesłaniem do swoich fanów: "I bądźmy żesz wreszcie porządnymi ludźmi Boga. To jego imię tutaj reprezentujemy. Czy naprawdę jest to aż tak niewykonalne?".