Popularni tancerze deklarują, że nie ochrzczą dziecka

Jan i Lena Kliment spodziewają się pierwszego dziecka. Para tancerzy występowała do niedawna w "Tańcu z gwiazdami", niezwykle popularnym show tanecznym emitowanym przez Polsat.

We wtorek tancerka zorganizowała na swoim profilu na Instagramie Q&A, czyli sesję pytań i odpowiedzi. Nie zabrakło oczywiście pytań dotyczących ciąży i przyszłości dziecka, ponieważ para bardzo chętnie dzieli się w sieci oczekiwaniem na pierwszego potomka. Podczas Q&A pojawił się wątek przekonań religijnych. Jeden z użytkowników zapytał tancerkę, czy jest osobą wierzącą.

– Wierzę cały czas w dobro ludzi. I w Aniołów Stróżów, których ja mam na pewno bardzo dużo. Do kościoła natomiast nie chodzę – odpowiedziała. Inny z obserwatorów Klimentovej postanowił natomiast dowiedzieć się, czy wraz z Janem zamierzają ochrzcić dziecko. Celebrytka stwierdziła, że nie mają takich planów i przyznała, że sama nie jest osoba ochrzczoną. – Też nie miałam nigdy chrztu i żyję. W Czechach jest trochę inne podejście, więc raczej nasze dziecko nie będzie miało chrztu. Co nie znaczy, że mam coś przeciwko. Po prostu to jest nasza decyzja – wyjaśniła.

"Zły" Kościół

Były piłkarz Radosław Majdan również został zapytany niedawno, czy wraz z żoną ma zamiar ochrzcić swojego dwuletniego synka Henryka.

– Wasz syn ma teraz dwa lata, ostatnia taka dyskusja była dziewięć lat temu, gdy pewien ksiądz powiedział, że dzieci z in vitro mają dotykową bruzdę, wadę genetyczną – wskazał dziennikarz "Przeglądu Sportowego". – To jest tak absurdalne, to jest XIX w. Przez tego typu komentarze ludzie się odwracają od Kościoła. Odwrócili się w Irlandii, w Australii, odwrócą się i u nas. Na razie przez tego typu komentarze i my się odwróciliśmy od Kościoła. Dlatego też nasz syn nie będzie ochrzczony. Gdy będzie dorosły, znając stanowisko Kościoła, sam zdecyduje, czy chce być częścią tej społeczności – odpowiedział Radosław Majdan.

Wcześniej deklarację dot. niechrzczenia dziecka złożyła córka znanej restauratorki Magdy Gessler, Lara Gessler.