Musk zwolnił ludzi przez pomyłkę

Problem w tym, że geniusz zarządzania tym razem nie objawił się w pełni u Muska – część osób, którym wysłano e-maile z wypowiedzeniami, okazała się jednak niezbędna do sprawnego funkcjonowania serwisu. Wyrzucono m.in. osoby techniczne, bez których Musk nie wprowadzi swoich zmian, takich jak płatność za wyróżnione konta. Dlatego teraz wysłano do zwolnionych prośby o powrót do firmy.

Niemieckie dostawy, rosyjskie bombowce

Dziennikarskie śledztwo „Der Spiegel” i ZDF wskazało, że niemiecka firma Wintershall Dea (należy do koncernu BASF) dostarczała paliwo, które Rosja wykorzystywała do bombowców.