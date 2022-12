Mel C zagraniczną gwiazdą Sylwestra TVP

Telewizja Polska przez długi czas trzymała tę informację w tajemnicy. Krążyły pogłoski, że zagraniczną gwiazdą tegorocznego "Sylwestra Marzeń" będzie albańsko-brytyjska wokalistka Dua Lipa. Jednak na tydzień przed Sylwestrem ogłoszono, że do Zakopanego przyjedzie Mel C. Jak podaje "Pressserwis" w Zakopanem wykona największe hity Spice Girls, ale też z pewnością swój wielki przebój "Never be the same again". – Jestem ogromnie podekscytowana faktem, że Sylwestra spędzę z Wami w Zakopanem. Będziemy się świetnie bawić i wspólnie świętować nadejście nowego roku! – powiedziała Melanie Chisholm w nagraniu skierowanym do polskiej publiczności, przekazanym mediom przez TVP.

"Sylwester Marzeń" 2022. Szczegóły

Pozostałymi gwiazdami imprezy sylwestrowej będą m.in.: Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Wiktoria Gabor, "Golec uOrkiestra", Maja Hyży, Marina Łuczenko-Szczęsna, "Sławomir" i "Kajra", Katarzyna Moś, Sara James, Jan Majewski, "Felivers", Stanisław Karpiel-Bułecka, "Ciupagi" oraz Zenon Martyniuk z zespołem "Akcent". Na scenie pojawi się także ukraińska kapela "Dzidzio" i Thomas Anders z "Modern Talking". Jedną z głównych atrakcji mają być występy Górniak i Steczkowskiej razem z synami.

Nowa tradycja Telewizji Polskiej

Telewizja Polska organizuje od kilku lat koncert sylwestrowy w Zakopanem. Wyjątkiem był 2020 rok, gdy z powodu obostrzeń epidemicznych impreza odbyła się w amfiteatrze w Ostródzie, bez udziału publiczności.

Przed rokiem "Sylwester Marzeń z Dwójką" w szczytowym momencie oglądało ponad 8 mln widzów, co było najlepszym wynikiem w kraju.

Prezes TVP Mateusz Matyszkowicz podkreślił, że "Sylwester to część misji Telewizji Polskiej, bo Polacy o północy stają się wspólnotą". – Scena jest w budowie, trwają też przygotowania w Warszawie, redakcja i reżyserzy pracują. Myślę, że tegoroczny Sylwester przebije wszystkie dotychczasowe – powiedział szef publicznego nadawcy, przedstawiając szczegóły koncertu w Zakopanem.