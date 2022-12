Melanie C rezygnuje z występu w Polsce. Jest reakcja TVP

"W świetle tego, czego właśnie się dowiedziałam, a co nie idzie w parze z wyznawanymi przeze mnie wartościami i wspieranymi przeze mnie społecznościami, z żalem informuję, że nie wystąpię w Polsce na sylwestrowym koncercie" – napisała w poniedziałek wieczorem Melanie C na Instagramie.

Zaledwie trzy dni wcześniej Telewizja Polska pochwaliła się, że gwiazda wystąpi podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Wtedy pod postami TVP w mediach społecznościowych internauci zaczęli publikować komentarze zarzucające telewizji szkalowanie osób LGBT+.

TVP reaguje na zmianę planów Melanie C

W reakcji na decyzję brytyjskiej piosenkarki komunikat wydało Centrum Informacji TVP, które oświadczyło, że Melanie C jest jedną z wielu gwiazd tegorocznego "Sylwestra Marzeń z Dwójką", która przyjęła zaproszenie i podpisała kontrakt z Telewizją Polską.

"Swoją obecność potwierdziła w nagraniu skierowanym do polskiej publiczności, w którym podkreśliła, że jest podekscytowana faktem, że Sylwestra spędzi w Zakopanem i będzie wspólnie z nami świętować powitanie Nowego Roku, a dziś - pod naciskiem internetowych komentarzy - niespodziewanie zrezygnowała z występu" – czytamy w oświadczeniu TVP.

Spółka podkreśla, że "z zaskoczeniem przyjęła informację o zmianie planów artystki". "TVP przypomina, że Sylwester to koncert dla wszystkich, którzy chcą przywitać Nowy Rok przy dobrej zabawie. Zapraszamy 31 grudnia do Zakopanego i do TVP2" – napisano w komunikacie.

Sylwester Marzeń z Dwójką

W połowie grudnia TVP informowała, że na imprezie sylwestrowej pod Tatrami wystąpią: Edyta Górniak i Justyna Steczkowska z synami, MaRina, Sara James, Viki Gabor, Golec uOrkiestra, Zenon Martyniuk z zespołem, Daria, Komodo, Sławomir i Kajra, Thomas Anders, ukraińska supergwiazda Dzidzio oraz giganci disco.

Sylwestrowy koncert poprowadzą: Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Iza Krzan, Tomasz Kammel, Aleksander Sikora oraz Norbi. "Widzów czeka prawie pięć godzin fantastycznej zabawy wypełnionej muzyką i tańcem" – zapowiada TVP.

