Polsat ujawnił, kto będzie zagraniczną gwiazdą Sylwestra

Wielkimi krokami zbliża się Sylwester. Jak co roku, stacje telewizyjne organizują duże, plenerowe koncerty. Impreza Polsatu odbędzie się w Parku Śląskim.

Jeszcze niedawno pojawiały się informacje, że jest możliwe, iż zagraniczną gwiazdą podczas imprezy będzie kolumbijska wokalistka, jedna z największych gwiazd muzyki pop – Shakira.

Polsat odkrywa karty

Teraz jednak Polsat potwierdził, że podczas Sylwestra widzowie będą mogli posłuchać Irlandczyka. – Wystąpię w Parku Śląskim i zaśpiewam dla was kilka piosenek w Telewizji Polsat. Pomożemy wszystkim pożegnać 2022 rok i przywitać 2023. Nie mogę się doczekać, żeby spędzić sylwestra w Polsce. To mój pierwszy raz i bardzo się cieszę – zapewnia Michael Patrick Kelly. – Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę spędzić tego sylwestra w Polsce i naprawdę nie mogę się doczekać tych wszystkich ludzi, którzy przyjdą do Parku Śląskiego cieszyć się tym przejściem z jednego roku w następny. Spróbujemy rozpocząć nowy rok z dużą ilością nadziei i wielką motywacją do pokonania wszelkich wyzwań, które mogą nadejść – dodaje Kelly.

Gwiazdy imprezy Polsatu

"Michael Patrick Kelly wystąpi w Parku Śląskim obok takich gwiazd polskiej sceny muzycznej jak: Doda, Cleo, Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak i Bajm, Feel, LemON, Enej, Lady Pank, Big Cyc, Michał Wiśniewski, Ralph Kaminski czy Dawid Kwiatkowski. Koncert poprowadzą m.in. Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Marcelina Zawadzka, Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska, którzy wystąpią w strojach kosmonautów" – podał serwis Wirtualne Media.

