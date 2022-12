Mel C wystąpi podczas programu sylwestrowego BBC

"W świetle tego, czego właśnie się dowiedziałam, a co nie idzie w parze z wyznawanymi przeze mnie wartościami i wspieranymi przeze mnie społecznościami, z żalem informuję, że nie wystąpię w Polsce na sylwestrowym koncercie" – napisała w poniedziałek wieczorem Melanie C na Instagramie. Wokalistka tworzyła w przeszłości niezwykle popularny, brytyjski girls band Spice Girls.

Zaledwie trzy dni wcześniej Telewizja Polska pochwaliła się, że gwiazda wystąpi podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Wtedy pod postami TVP w mediach społecznościowych internauci zaczęli publikować komentarze zarzucające telewizji szkalowanie osób LGBT+.

Mel C wystąpi w BBC

Teraz okazuje się, że wokalistka, która rozpoczynała karierę w zespole Spice Girls, ma wystąpić jako gość sylwestrowego programu w brytyjskiej telewizji BBC One. Media informują, że program ma zostać poprowadzony przez Sama Rydera, który na tegorocznej Eurowizji wywalczył dla Wielkiej Brytanii drugie miejsce.

Poza Mel C w bloku muzycznym wystąpić mają również Sigrid, Justin Hawkins i House Gospel Choir.

Rosja tak, Polska nie

Szybko wytknięto Mel C, że stosunek władz Rosji do osób LGBT nie przeszkadzał jej, gdy występowała w tym właśnie kraju. W 2018 r. piosenkarka śpiewała w Petersburgu. Było to już po agresji Rosji na Gruzję oraz m.in. zabójstwie antykremlowskiej dziennikarki Anny Politkowskiej.

W reakcji na decyzję brytyjskiej piosenkarki komunikat wydało Centrum Informacji TVP, które oświadczyło, że Melanie C jest jedną z wielu gwiazd tegorocznego "Sylwestra Marzeń z Dwójką", która przyjęła zaproszenie i podpisała kontrakt z Telewizją Polską.

"Swoją obecność potwierdziła w nagraniu skierowanym do polskiej publiczności, w którym podkreśliła, że jest podekscytowana faktem, że Sylwestra spędzi w Zakopanem i będzie wspólnie z nami świętować powitanie Nowego Roku, a dziś – pod naciskiem internetowych komentarzy – niespodziewanie zrezygnowała z występu" – czytamy w oświadczeniu TVP.

