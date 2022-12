Poznaliśmy zagraniczną gwiazdę "Sylwestra Marzeń" TVP

W piątek w programie "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP2 ogłoszono, że na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką" 2022 w Zakopanem wystąpi amerykański zespół hip-hopowy "Black Eyed Peas". Na scenie wraz z grupą pojawi się polska wokalistka młodego pokolenia Sara James.

Telewizja Polska poinformowała w komunikacie, że muzycy z USA wykonają w Zakopanem swoje największe hity, takie jak "Where Is the Love?" i "I Gotta Feeling". "Wspólnie z Sarą James, z którą niedawno spotkali się w finale »America’s Got Talent«, zaśpiewają przebój »Let’s Get It Started«. Widzów czeka energetyczne, porywające show w wykonaniu artystów, którzy podbili największe światowe rynki muzyczne! Na scenie towarzyszyć im będzie J. Rey Soul, należąca do muzycznej rodziny »Black Eyed Peas«" – czytamy.

"Mel C" odwołała występ na Sylwestrze TVP

"W świetle tego, czego właśnie się dowiedziałam, a co nie idzie w parze z wyznawanymi przeze mnie wartościami i wspieranymi przeze mnie społecznościami, z żalem informuję, że nie wystąpię w Polsce na sylwestrowym koncercie" – napisała w ostatni poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych "Melanie C", w przeszłości gwiazda niezwykle popularnego brytyjskiego zespołu "Spice Girls".

Zaledwie trzy dni wcześniej Telewizja Polska pochwaliła się, że gwiazda wystąpi podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką" 2022 w Zakopanem. Wtedy pod postami internauci zaczęli publikować komentarze zarzucające telewizji szkalowanie osób LGBT+.

W środę okazało się, że wokalistka ma wystąpić jako gość sylwestrowego programu w brytyjskiej telewizji BBC One. Audycję poprowadzi Sama Rydera, który na tegorocznym konkursie piosenki "Eurowizji" wywalczył dla Wielkiej Brytanii drugie miejsce.

"Sylwester Marzeń" w TVP2 rozpocznie się w sobotę, 31 grudnia o godz. 20:00. W Zakopanem wystąpią m.in. Edyta Górniak, Justyna Steczkowska oraz Thomas Anders.

